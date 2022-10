Sono tanti, hanno un battito di ali tra i più veloci (quasi mille al secondo) creano una nube fitta e sono fastidiosi. Negli ultimi giorni è capitato spesso di vedere sciami di moscerini soprattutto a ridossi di punti di luce o di aree verdi. La ragione? Presto spiegata dal medico veterinario Enzo Buono. “Il cambio drastico delle temperature può generare questo fenomeno. Soprattutto alla presenza di una forte umidità”. L’alto tasso di umidità poi soprattutto se in presenza di cibi vegetali maturi o di liquidi e/o prodotti in fermentazione, sono le condizioni più favorevoli per fare loro deporre le uova. Un fenomeno normale quindi, secondo il veterinario, che non deve destare preoccupazione e che è molto frequente nei cambi di stagione: “Si tratta di insetti che non sono mai pericolosi – precisa – né per l’uomo né per gli altri animali”.

A tormentare, invece, il sonno autunnale di molti ci pensano le zanzare che non sono solo fastidiose. Le zanzare iniettano, infatti, una sostanza tossica allergizzante nel nostro organismo che causa un’infiammazione che dà prurito per diversi minuti. Missioni architettate con grande maestria, quelle delle zanzare che scelgono le loro vittime con grande attenzione: sono dotate, infatti, di un sistema ridondante di recettori in grado di percepire non solo l’anidride carbonica che emettiamo col respiro, ma anche i diversi odori emanati dal nostro corpo.

Dopo un’estate di “difficile” convivenza, la presenza di zanzare non si placa e non è un caso. “L’autunno – spiega Buono – è un momento in cui la presenza delle zanzare torna ad aumentare. Senza dimenticare – precisa – che è stato ampiamente dimostrato che le zanzare depositano uova praticamente tutto l’anno. Poi – prosegue – ci sono condizioni in cui aumenta la loro presenza. Per esempio l’estate appena terminata ha pagato le conseguenze di una primavera molto piovosa. In altre parole il veterinario precisa che non è il tanto caldo a raddoppiare la presenze delle zanzare, ma l’acqua. Insomma al meno per il momento la convivenza con le zanzare deve proseguire. “Tutti fenomeni normali – conclude Buono – assolutamente non emergenziali con il quale bisogna convivere”. (Foto freepik)

