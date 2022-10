Un forte acquazzone nella notte ha allagato alcune zone della città. A essere chiuso all’alba di questa mattina, per poi essere riaperto al traffico, è il sottopasso di via La Rotella, nella zona industriale di Bari. Allagata anche la stazione di Palese Santo Spirito. E non solo. Si è creato un vasto stagno di acqua perché – spiegano sui social – è stata chiusa l’imboccatura che sfocia a mare. Se questo fosse vero – proseguono – sarebbe un crimine. Intervenga la protezione civile”.

