“Ho sentito un rumore secco e ho visto uno scarafaggio sul mio terrazzo. Purtroppo non è la prima volta”. E’ quanto racconta a Borderline 24 una residente del “Quartierino”. E non è l’unica segnalazione. Nonostante l’estate sia alle spalle da un po’ Insetti, punteruoli rossi, scarafaggi, ragni e simili sono, infatti, incubi che si tramutano in realtà a partire già dalla metà della primavera. Poi, fino a quando fa caldo, persistono ogni giorno ed ogni notte con il rischio reale di vederli all’interno dell’ambiente di lavoro e di casa. Ma a quanto pare la fine del caldo afoso non ha fatto desistere la loro circolazione.

Di fatto si tratta di animali che in realtà non sono dipendenti dalle temperature. Ecco perché gli esperti consigliano di controllare gli ambienti nei quali potrebbero nascondersi e proliferare, come ad esempio le parti più umide della casa, quali il retro di mobili e gli elettrodomestici.

