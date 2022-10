Strabordano i bidoni dell’immondizia in corso Italia. La foto scattata e girata alla redazione di Borderline24 è di questa mattina alle 10. Continuano le segnalazioni di degrado in corso Italia, la via – nel quartiere Libertà che accompagna alla stazione di Bari. E le polemiche e il malcontento tra i residenti cresce: “Ma possiamo – denuncia Luca Bratta responsabile Fratelli di Italia nel rione Libertà – stare in una città dove si pensa a fare: foto, selfie, sfilate elettorali e a far finta che vada tutto bene?”.

