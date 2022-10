Prende il via ufficialmente la Fiera del Levante. Il quartiere fieristico è infatti pronto ad aprire le porte ai visitatori, a partire da oggi 15 ottobre, sino al 23, per il tanto atteso ritorno della Campionaria Generale Internazionale, in città dopo un anno di stop per via dell’emergenza sanitaria.

Il costo del biglietto è di 3,00 euro. L’accesso sarà gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), e per i bambini al di sotto dei 10 anni. I biglietti, sono disponibili online sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com), ma si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 10, la Fiera resterà aperta sino alle 21 dal lunedì al venerdì, mentre nelle giornate di sabato e domenica l’apertura si prolungherà di un’ora, in particolare, sino alle 22.

Tanti gli eventi e gli stand previsti che si snoderanno tra conferme e novità. Tra queste, gli spazi dedicati all’enogastronomia, alla pesca, a creatività e design, ma non solo, anche innovazione, mediterraneo, arredamento, automotive. Tra gli appuntamenti più attesi spicca sicuramente la galleria delle nazioni, con la possibilità di fare shopping ma anche di tuffarsi nella cultura, tra convegni, eventi, iniziative e spettacoli, per nove giorni di full immersion nella Fiera del levante che si appresta ad essere palcoscenico per discutere, confrontarsi, rilanciare aree strategiche per lo sviluppo regionale, promuovere a livello internazionale il made in Puglia e il made in Italy, ma anche luogo di ritrovo e divertimento, dopo due anni difficili. La Fiera del Levante però è, come già sottolineato, anche spettacolo, cultura, divertimento per grandi e piccini. Non a caso, dopo quasi 30 anni, torna l’attesissimo appuntamento con il Luna Park.

Ma non è finita qui, nelle giornate di Fiera saranno moltissimi gli eventi, tra questi spettacoli e live show che animeranno gli spazi intrattenendo i visitatori durante le giornate. Il calendario prevede la presenza di ospiti locali, nazionali e internazionali, tra questi, ad esempio, ci sarà uno show di Uccio De Santis, ma anche un’emozionante performance di danza aerea e acrobatica di Elisa Barucchieri e la sua ResExtensa Dance Company, e ancora, le acrobazie del cileno Mistral, la magia dello spettacolo delle fontane danzanti e ancora musica, improvvisazione teatrale e un altro graditissimo ritorno, il Carillon vivente. Spazio anche per tiktoker, star del web e influencer amati dai giovanissimi. Inoltre, nei viali del quartiere fieristico sarà allestita l’installazione di 5 libri-totem, realizzata con il sostegno della Fondazione Megamark, che racconta con parole ed immagini la Fiera del levante del passato, del presente e del futuro, patrimonio storico da salvaguardare che tra tradizione e innovazione continua a promuovere il dialogo tra paesi e culture e a rivendicare la sua vocazione imprenditoriale nel nome di San Nicola e dell’Oriente.

Dove parcheggiare: Per tutte le giornate della Fiera è stato predisposto un piano specifico per il traffico (visionabile cliccando sul link). Obiettivo definire il piano della viabilità, con le relative limitazioni, indicando le aree sosta così da rendere più accessibile e fruibile la manifestazione. Per l’occasione saranno attivati anche i park and ride, con opportunità e costi diversi a seconda della zona in cui si preferirà lasciare la propria auto.

Come arrivare in fiera con i mezzi di trasporto: per arrivare in fiera, oltre alla possibilità di utilizzare l’auto potendo contare sul potenziamento dei parcheggi, sarà possibile usufruire dei bus. In tal proposito, sono previste delle variazioni di percorso e di orario della linea urbana che permetteranno di raggiungere la zona fieristica da diverse zone della città. Il piano è stato definito di comune accordo tra l’amministrazione e l’Amtab e prevede, nello specifico, potenziamento e variazioni i alcune linee con l’intendo di rendere maggiormente fruibile e accessibile la manifestazione.

Ecco il dettaglio di tutti gli eventi previsti nella prima giornata: alle 15.30 nel Salone Mediterraneo del Design “ManiFuture” il seminario IL DESIGN PER CRESCERE SPACE Architecture & SPACE Design. Interventi: Francesco Cupertino Magnifico Rettore Politecnico di Bari, Giuseppe Fallacara Ordinario di Progettazione Architettonica Politecnico di Bari, Vittorio Netti PhD Univ. of Houston, Alessandro Angione PhD candidate Politecnico di Bari, Aurora Scattaglia. Modera Cenzio Di Zanni giornalista “La Repubblica”

Dalle 11.30 alle 17.30 in Viale dei Popoli dimostrazioni pratiche delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Dal pomeriggio, in giro per le vie del quartiere fieristico e tra gli stand artisti e influencer: Uccio De Santis – comico tra i pugliesi più apprezzati visita la Fiera concedendosi al pubblico con la sua simpatia tra selfie e risate; Michele Carella – il noto tiktoker barese, con oltre 200mila follower, è presente con le sue osservazioni e i suoi baci; Daniele Condotta – il mattatore barese, divenuto popolare prima attraverso i suoi video su Youtube e Facebook, è in giro per scattare foto e registrare storie sui social; Mabò Band – Singolare gruppo musicale che propone un concerto “On The Road” con improvvisazioni comico/musicali e movimento nel quale la simpatia ed il senso dell’humor la fanno da protagonisti; Carillon vivente – Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù! Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi.

Alle 20.45 nel piazzale antistante il Nuovo Padiglione spettacolo Le belle storie non finiscono mai di Elisa Barucchieri con la sua ResExtensa Dance Company, in collaborazione con Opera Ideazione. Per tutta la giornata nel piazzale 47 ovest Luna park e Go Kart per i più piccoli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.