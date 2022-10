“Cari tutti, oggi, dopo due anni, riparte la nostra campionaria. Un edizione particolarmente importante per il futuro del quartiere e nostro. Voglio ringraziare tutti voi per il lavoro svolto come sempre con grande senso di appartenenza e professionalità”. È così che inizia la lettera che il presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, ha voluto scrivere per l’inaugurazione dell’85esima campionaria, nel tentativo di non far sentire la sua assenza in occasione dell’apertura dei lavori. Il presidente infatti è non era presente per motivi di salute.

“Non sono mancate le difficoltà – prosegue nella lettera – qualche piccola comprensibile tensione fisiologica nella preparazione della fiera e del nostro lavoro, ma ci siamo risuciti, anche bene considerato i tempi che stiamo vivendo e qualcosa che ancora non funziona come dovrebbe. Noi abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo secondo me abbiamo organizzato una gran bella campionaria, speriamo sia apprezzata dai visitatori e soprattutto dagli espositori. Come dico sempre, si poteva fare di più. Certo, sempre si può e si deve fare meglio, ma sono molto soddisfatto del vostro lavoro. Mi spiace avervi potuto aiutare poco, ma speriamo nella prossima” – ha detto ancora ringraziando tutti i collaboratori esterni, il consiglio di amministrazione e i revisori.

“Ancora un ultimo sforzo, stringete i denti – ha detto infine – sarà una grande campionaria e un altro grande successo della nostra Fiera. Buon lavoro a tutti, incrociamo le dita e andiamo sempre avanti” – conclude.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.