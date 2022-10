Partenza positiva per la Fiera del Levante. Già da questa mattina i baresi hanno popolato le strade della Campionaria che ha registrato una buona l’affluenza. Qualche piccola fila alla biglietteria, un po’ di traffico, ma durante la prima mattina di apertura tutto si è svolta regolarmente e senza intoppi.

Si viene accolti dai saloni delle auto nuove e usate e dalle attrezzature da esterni. La prima attrazione è proprio a pochi passi dall’ingresso: la pista di go kart. A un costo di 10 euro si possono provare i piccoli veicoli a quattro ruote per 8 minuti. Una installazione di un grande cuore rosso, che di sera sarà illuminata da tante lucine, è invece il centro dei primi selfie della fiera.

Grande affluenza alla tanto attesa Galleria delle nazioni, che ha fatto la storia della Campionaria. Tra odori di spezie e di incensi, si possono fare affari con tessuti, profumi, vestiti, bigiotteria e articoli per la casa, di ogni parte del mondo. Attrae i visitatori in particolare un artigiano arabo che lavora l’argilla e che – per una offerta in denaro – regala piccoli doni lavorati a mano ai più piccini. Nel padiglione della Regione Sicilia si trova una varietà golosissima di arancini. Si va da quelli al pesce spada a quelli con pistacchio, broccoli e salsiccia. Ma non mancano anche cannoli e cassate. Per gli amanti del piccante e i sapori forti, nello stesso padiglione, c’è lo stand della Calabria.

Lunghe file anche per lo stand dell’aeronautica militare. Qui infatti è presente un simulatore di volo: è possibile salire su un Eurofighter dell’aeronautica militare e diventare pilota per un giorno. Ci sono anche gli stand dell’ Esercito, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza dove poliziotti e militari mostrano le attività speciali svolte dalle forze dell’ordine. Molto bello ed elegante, il Salone del Mobile attraverso il quale si passeggia piacevolmente tra le varie offerte di grandi marchi di design. Qui ci si lascia facilmente avvicinare dai vari promoter di elettrodomestici per la casa. Aspirapolveri e robot per la cucina sono i più presenti.

Decisamente interessante il padiglione dedicato alla innovazione. Macchine da cucire all’avanguardia ma anche camere gonfiabile e trasparenti dove poter vivere esperienze uniche ovunque si desideri. Robot che stimolano emozioni, ma anche mascherine filtranti realizzata con materiali nanotecnologici ed ecosostenibili e strumenti musicali completamente realizzati in 3d. Qui c’è anche la possibilità di creare il proprio ologramma.

Poi c’è l’offerta gastronomica. Nel padiglione 19, dove tra masserie didattiche, percorsi tematici e degustazioni si valorizzano le aziende pugliesi di eccellenza e di qualità certificata, con uno spazio anche dedicato alla filiera ittica e alla promozione della blue economy, della sostenibilità ambientale e della tracciabilità dei prodotti. Tra le novità, il 16 ottobre, nel padiglione 20, ci sarà la 2^ edizione del Campionato Italiano dei Giovani Macellai, manifestazione dedicata alla carne e alla valorizzazione dei talenti locali della macelleria.

Il luna park è già operativo. La campionaria sarà aperta tutti i giorni fino al 23 ottobre dalle 10 alle 21 (il sabato e la domenica fino alle 22). Il biglietto costa 3 euro. L’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), e i bambini al di sotto dei 10 anni.

