La Serie B giunge alla sua nona giornata e il Bari affronta l’ostacolo Ascoli. I galletti non riescono ad imporre il solito gioco e cadono per 2-0 sotto i colpi dei bianconeri. L’Ascoli sblocca la partita al 78′ con Simic e la chiude al minuto 89′ con Dionisi. Ecco il racconto del match.

Dopo la vittoria al ‘Penzo’ contro il Venezia, i biancorossi tornano al ‘San Nicola’ per ospitare l’Ascoli di Cristian Bucchi. I bianconeri non hanno avuto un inizio facile, ma mister Mignani non vuole disattenzioni.

Al ‘San Nicola’ i tifosi si presentano in 31.582 (204 di fede bianconera) per sostenere gli uomini di Mignani, spettacolo divenuto ormai un’abitudine.

Primo squillo del Bari al 7′ con Antenucci che dal limite dell’area manca di poco il palo alla destra del portiere bianconero. Dopo diversi minuti di stallo i biancorossi vanno vicini al gol due volte nel giro di un minuto, prima al 25′ con Bellomo che da 25 metri manca di poco il palo (complice una deviazione). Sul successivo calcio d’angolo, Vicari ci prova, girando di testa, ma manca la porta.

Al 45′ Antenucci si divora il gol del vantaggio, dopo un batti e ribatti, l’attaccante biancorosso si ritrova il pallone sui piedi e davanti al portiere non riesce a trovare la porta da buona posizione. Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo ancora sullo 0-0.

Secondo tempo molto statico ma al 66′ passa in vantaggio l’Ascoli con la prima vera occasione del match. Per fortuna del Bari il gol di Dionisi viene annullato dal VAR per fuorigioco, si resta dunque in parità. Al 78′ i bianconeri segnano nuovamente e questa volta il gol di Simic è valido e l’Ascoli passa in vantaggio.

Il Bari sparisce dal terreno di gioco e al minuto 89′ arriva il 2-0 dell’Ascoli firmato da Dionisi. L’attaccante bianconero sfrutta l’errore in fase di impostazione del Bari e deposita in rete. Dopo 6 minuti di recupero finisce il match al ‘San Nicola’, l’Ascoli infligge la prima sconfitta stagionale al Bari.

Il prossimo impegno dei biancorossi è in Coppa Italia contro il Parma. Il match del ‘Tardini’ è fissato per mercoledì 19 ottobre. Calcio d’inizio previsto per le ore 18:00. (foto ssc bari)

