Fonte preziosa di proteine e sali minerali, oggi in tavola portiamo i fagioli. Tantissime le varietà presenti in commercio, da quelli neri a quelli bianchi, tutti con un fattore in comune: la capacità di apportare diversi benefici all’organismo. Comodi in estate per condire le insalate e preziosi di inverno, per pietanze calde e succose capaci di allietare nelle giornate più fredde, i fagioli sono ricchi di vitamine ed elementi importanti.

Tra le vitamine, spiccano in particolare, quelle del gruppo B con la presenza di acido folico. Ma non solo, i fagioli sono ricchi di fosforo, potassio, calcio e ferro, tutti elementi che rendono questo legume adatto a tutti per contribuire a mantenere sani corpo e mente. Non finisce qui, i fagioli sono anche ricchi di glucodrine, sostanza capace di diminuire la glicemia. Inoltre, spicca la presenza della lecitina, un fosfolipide capace di favorire l’emulsione dei grassi evitando che questi si accumulino nel sangue, prevenendo l’eccesso di colesterolo nel sangue. Infine, tra le altre proprietà, spicca l’alta presenza di fibre e del molibdeno, una sostanza che aiuta l’organismo a liberarsi dei solfiti, fattore capace di alleviare sintomi come mal di testa e debolezza. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarli in tavola e farli apprezzare anche ai più piccoli, che spesso fanno fatica a gustarli.

BURGER DI FAGIOLI CON SPEZIE

Lessate circa 200 grammi di fagioli, poi scolateli con cura e versateli in un robot da cucina con del sale, pepe, aglio, spezie tra cui zenzero, pepe nero e paprika. Successivamente aggiungete circa 40 grammi di pangrattato. Se il composto dovesse risultare troppo appiccicoso consigliamo di aggiungere ulteriore pangrattato. Una volta pronto, aiutandovi con degli stampini, formate dei burger. Poggiateli su una teglia coperta con carta da forno, coprendo ogni burger con un filo d’olio extravergine d’oliva e cuocete in forno a 180° per almeno 25 minuti, facendo attenzione a girarli almeno una volta per rendere la cottura omogenea.

INSALATA DI FAGIOLI E PESTO DI BASILICO

Lessate circa mezzo chilo di fagioli, vanno bene quelli bianchi. Non appena pronti scolateli e lasciateli raffreddare. A parte preparate 2 uova sode, poi in una ciotola da insalata, versate i fagioli, le uova sode tagliate a pezzettini piccoli, 50 grammi di olive nere denocciolate, 200 grammi di pomodori datterini e infine, se di vostro gradimento, una cipolla rossa tagliata a fettine sottili e del tonno al naturale. Aggiungete poi il pesto di basilico (preferibilmente fatto in casa). Basteranno circa 4 cucchiai.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.