Siamo in centro. Nei giardini di largo Giordano Bruno sul lungomare di Bari, una delle aree più frequentate della movida barese. Migliaia sono i ragazzi che affollano quest’area soprattutto nelle ore serali. Quel che appare purtroppo è una sensazione di degrado con le panchine rotte, i viali dissestati e molti rifiuti per strada. Di segnalazioni ne arrivano tante da parecchi cittadini che lamentano i pochi interventi per ripristinare la zona.

