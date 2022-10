Si terrà domani, giovedì, 20 ottobre, ore 18.00, nel campus universitario, l’inaugurazione di “OPLA’” il nuovo spazio di co-learning aperto alla città. Il nuovo contenitore è stato realizzato grazie alla collaborazione di “Talent Garden” – società italiana e grande player europeo nella Digital Education e il Politecnico di Bari con il supporto del suo incubatore “Boosting Innovation Poliba”.

Alla presentazione di Oplà, pensato per favorire l’incontro tra innovazione e talenti del territorio, grazie alle numerose iniziative che prenderanno vita al suo interno, parteciperanno, il Rettore del Politecnico, Francesco Cupertino, l’Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, il Vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio, i co-fondatori di “Talent Garden”, Davide Dattoli e Lorenzo Maternini,

“Talent Garden Group”, sede centrale a Rende (CS), è il più importante operatore europeo nella Digital Education per dimensioni e presenza geografica, leader per la formazione e il networking nell’ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011, ha l’obiettivo di supportare talenti e imprese nella propria crescita digitale. La società è presente in 12 Paesi europei e si avvale della collaborazione di TIP – Tamburi Investment Partners, Cassa Depositi e Prestiti, Indaco e Social Capital.

