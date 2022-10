Un milione di euro per occuparsi delle spiagge anche in inverno ed evitare di arrivare all’estate con lavori importanti di manutenzione. Lo ha deciso la giunta comunale che ha approvato uno studio di fattibilità che mira ad utilizzare circa un milione di euro per “garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione degli impianti siti nelle aree del demanio marittimo di Bari, con particolare riferimento alle spiagge libere di “Pane e Pomodoro” e “Torre Quetta” ed alla piastra del lungomare “San Girolamo Fesca”.

I fondi previsti riguardano due annualità, il 2023 e il 2024, e, subito dopo l’appalto, i lavori di manutenzione potranno cominciare molto prima del tradizionale avvio della stagione estiva. In particolare gli interventi più richiesti riguardano il ripristino dei pontili e della battigia a Torre Quetta e Pane e pomodoro e la manutenzione dei box e dei portici della piastra sul mare a San Girolamo, prima dell’atteso affidamento dei locali per i quali si è ancora in attesa del bando.

