La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il presidente Sergio Mattarella, al Quirinale. I leader hanno “convenuto con il presidente – ha precisato Giorgia Meloni alla stampa – sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale ed internazionale”.

“Tutta la coalizione – ha continuato leader di FdI- ha dato una indicazione unanime proponendo al presidente l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Attendiamo ora le determinazioni del presidente, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare per la storia della nazione. Noi siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile”.

