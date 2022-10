“Siamo increduli di fronte all’improvvisazione con la quale si è inteso gestire l’emergenza a seguito della chiusura di parte del plesso dell’Istituto Cirillo“. Lo scrivono in una nota N Michele Picaro, coordinatore di Fratelli d’Italia provincia di Bari, Samuele Lella, presidente provinciale di Azione Studentesca, Luigi Decollanz coordinatore cittadino di Bari, Onofrio De Giglio, coordinatore del II Municipio, e Virna Ambruosi, consigliere del II Municipio con delega alla scuola nel coordinamento cittadino.

“I ragazzi della scuola superiore – si legge nella nota – temporaneamente trasferiti nella struttura del plesso scolastico Carlo Del Prete, ieri sono stati costretti a fare lezione inizialmente senza neppure i banchi ed oggi ancora senza lavagne. Insomma, paradossalmente prima si riavviano le lezioni con i ragazzi in presenza e poi si completa l’allestimento delle aule. Per non parlare della mancanza di pulizia che caratterizza gli ambienti ancor oggi. Fratelli d’Italia, pertanto, chiede di sapere dall’amministrazione della Città Metropolitana di Bari i reali tempi di esecuzione dei lavori al plesso Cirillo affinché i ragazzi possano ritornare a frequentare una scuola sicura, adeguatamente attrezzata e dignitosa. Nei prossimi giorni continueremo a restare accanto ai ragazzi e alle loro famiglie oltreché a tutto il personale, docente e non, del glorioso Istituto Cirillo seguendo con attenzione questa vicenda”.

