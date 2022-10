Riaperta poco fa via Nicolai nel tratto tra via Sparano e piazza Umberto. Dopo il cedimento della pavimentazione il Comune ha effettuato dei lavori di ripristino. Per riparare ai danni sono stati utilizzati specifici prodotti per basolati carrabili. Si è proceduto a rimuovere tutta la zona delle basole centrali in corrispondenza del passaggio delle autovetture. Qui sono state salvate le basole non danneggiate, mentre si è provveduto alla sostituzione di quelle rotte. Sotto le basole è stato sistemato del massetto speciale per prevenire ulteriori cedimenti.

Il Comune ha però disposto, temporaneamente, il divieto di transito ai mezzi pesanti. Proprio per valutare l’ efficacia dell’intervento che, se avrà riscontri positivi, sarà poi effettuato anche sugli altri attraversamenti di via Sparano dove si registrano cedimenti di pavimentazione.

