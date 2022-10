Lunedì da dimenticare per centinaia di passeggeri diretti in Puglia, con il proprio volo che ha riportato un ritardo di oltre sette ore. È accaduto, ieri, lunedì 24 ottobre, con il volo Verona Bari FR6192, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore all’interno dell’aeroporto di Verona, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 08:15 e atterrato solamente alle 17:01. Ai viaggiatori è stato riferito che il ritardo sia stato dovuto ad un guasto ai servizi igienici. La segnalazione è di Italia Rimborso. (foto Italia Rimborso)

