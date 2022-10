La storica libreria Athena di Bari, inaugurata nel 1971, è in vendita. A confermarlo i diversi annunci sui siti in cui si legge chiaramente “Cedesi avviata attività commerciale”. Si tratta, di fatto, di un luogo prezioso per la cittadinanza e per il quartiere Murat, che ha visto un via vai di generazioni di baresi e non, tra studenti e appassionati (soprattutto di volumi antichi), che sono passati da lì per comprare un libro o anche semplicemente a chiedere un consiglio sulla lettura.

Un pezzo della storia del capoluogo pugliese, in particolare di via Marchese di Montrone, costituito dalla proprietaria, Filomena Garritano, grande appassionata di libri, è pronto dunque a “cedere” la propria eredità ad altri appassionati. Si, perché non si tratta di un addio. In vendita c’è l’attività (non il locale) autorizzata alla compravendita di libri usati antichi e moderni, con consistente magazzino di giacenza con contratto locativo in proroga sino al 2031.

Un grande patrimonio, dunque, composto da una mole di libri antichi e moderni selezionati con cura dalla signora Filomena che, dopo 50 anni, non desidera altro che godersi la pensione, soprattutto dopo gli anni difficili vissuti in tempi di emergenza sanitaria, con la speranza però, che l’attività, possa passare nelle mani di qualcuno altrettanto appassionato di libri.

