Sbaglia la manovra e finisce in mare con l’auto. È accaduto a Foggia, in località Macchia, tra Manfredonia e Mattinata. Protagonista un 89enne che, mentre era alla guida della sua auto, in seguito ad una manovra probabilmente errata, è precipitato in una scarpata.

Immediato l’intervento dell’elisoccorso che ha recuperato l’uomo, rimasto incastrato nelle lamiere. L’uomo, oltre al grande spavento, ha riportato ferite.

Foto repertorio

