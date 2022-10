Su richiesta delle organizzazioni di categoria, è stata disposta l’apertura straordinaria dei mercati settimanali del martedì di via Vaccarella, a Carbonara, e di via Del Turco, a Palese, nella giornata di domenica 30 ottobre 2022, in sostituzione del giorno festivo del 1 novembre.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore Carla Palone – l’amministrazione intende venire incontro alle esigenze degli operatori del settore e dei consumatori. Crediamo da sempre che lo svolgimento dei mercati sia un’occasione di lavoro per gli operatori ma anche di acquisto a prezzi calmierati per tanti cittadini. Nella nostra città, soprattutto a ridosso delle feste, il mercato è anche un rito legato ad alcune tradizioni culinarie e sociali che da sempre intendiamo sostenere”.

