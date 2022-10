La Ferrari di scena nella notte di Halloween. E’ una cabina nera che sembra uscita da un film di alieni, oscilla su sei bracci telescopici. Si chiama simulatore di guida: un sistema che sta ai videogiochi come una Formula 1 a un’utilitaria. Oggi che i test in pista sono proibiti, è qui che i piloti si allenano, sviluppano la vettura e la preparano per i gran premi. La “Ferrari”, di fatto, per la prima volta sarà a Bari per esporre il simulatore statico della pista di Fiorano. Un’idea di Lucio Smaldone, Presidente del Municipio 2 che, nell’ambito della festa di Halloween, ha voluto diversificare l’offerta creativa. Non solo quindi, sport automobilistico, anche golosità, spettacoli e giochi tenebrosi arricchiranno il lungo weekend di Bari che ci accompagnerà da domani a lunedì 31 ottobre con tanti appuntamenti. Ci sono i party di Halloween, l’artigianato locale, i prodotti dell’enogastronomia pugliese, nonché tanta animazione.

“Halloween Park – spiega Lucio Smaldone – è un progetto rivolto prioritariamente ai cittadini del Municipio 2 ed esteso a tutti i cittadini baresi e dei paesi dell’hinterland, al fine di porre in essere un processo di valorizzazione territoriale basato sulla promozione delle eccellenze locali e, altresì, di sponsorizzare e custodire: la ricchezza del patrimonio agroalimentare regionale; i metodi di produzione tradizionale; gli antichi sapori; il territorio barese. L’obiettivo, dunque, è anche quello di riunire, in occasione della festa di “Halloween” la cittadinanza barese all’interno del Parco Rossani, creando un momento di divertimento e di socializzazione valorizzando, allo stesso tempo, il territorio ed il made in Puglia”.

Il consiglio del Municipio II, accogliendo la proposta dell’associazione culturale SDM Eventi, ha autorizzato lo svolgimento di una mostra mercato per la vendita di prodotti tipici pugliesi e manufatti artigianali nelle giornate del 29, 30, 31 ottobre e 1° novembre nel parco Rossani. Da domani, quindi, e fino a martedì, all’interno dell’area verde saranno installati 20 gazebo per l’esposizione e la vendita dei prodotti, mentre gli allestimenti scelti per queste giornate saranno a tema Halloween. In occasione dell’evento, il parco sarà chiuso alle ore 23.

(Foto pxhere)

