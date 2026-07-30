Bari, il futuro di Villa Giordano a Santo Spirito passa dalla Soprintendenza: avviato l’iter per salvarla

La possibile demolizione di Villa Giordano, storico edificio liberty di Santo Spirito, ha portato il sindaco di Bari Vito Leccese a chiedere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari di valutare l’avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell’immobile.

Nella nota indirizzata alla soprintendente Francesca Romana Paolillo, il sindaco ha richiamato il valore storico, architettonico e identitario della villa, realizzata nella prima metà del Novecento. L’edificio, insieme alle altre ville coeve e ai giardini circostanti, rappresenta un elemento distintivo del paesaggio costiero e della memoria urbana del quartiere.

“Tutelare Villa Giordano significa preservare una parte significativa dell’identità storica, culturale e paesaggistica della nostra città”.

Nella stessa giornata il Comune ha appreso che la Soprintendenza aveva già avviato il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante dell’immobile, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L’avvio del procedimento prevede che qualsiasi intervento sull’immobile debba essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza. Il Comune, inoltre, sarà chiamato a vigilare affinché non vengano intraprese iniziative che possano compromettere la conservazione e la tutela del bene.

“Il fatto che Comune e Soprintendenza si siano attivati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per perseguire il medesimo obiettivo, la tutela di un immobile di straordinario valore storico, culturale e identitario per Bari, rappresenta un segnale importante e rassicurante – commenta il sindaco Leccese -. Dimostra infatti la comune consapevolezza della necessità di salvaguardare un patrimonio che appartiene all’intera comunità e che contribuisce a definire il volto della nostra città. Ringrazio la soprintendente Francesca Romana Paolillo per la tempestività con cui la Soprintendenza ha avviato il procedimento: si tratta di un’iniziativa pienamente condivisa dall’amministrazione comunale, che va nella direzione auspicata e che consentirà di svolgere tutti gli approfondimenti necessari prima che possano essere assunte decisioni irreversibili.

Negli ultimi anni Bari ha assistito alla progressiva perdita di numerosi edifici di pregio che hanno segnato la storia e l’identità dei suoi quartieri. Per questo riteniamo fondamentale utilizzare tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento per verificare la sussistenza delle condizioni di tutela e, nel caso in cui ricorrano, garantirne la piena applicazione. La tutela del nostro patrimonio storico e architettonico non rappresenta un ostacolo allo sviluppo della città, ma una condizione essenziale perché esso avvenga nel rispetto della memoria e dell’identità”. (Foto Google Maps)