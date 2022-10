Aveva 50 anni, Antonella Festa, la donna morta in un incidente stradale sulla tangenziale di Bari, all’altezza di Japigia. Un’auto che procedeva contromano, guidata da una 70enne, ha strappato via la donna agli affetti della famiglia e degli amici.

“Non ci posso credere – scrive una sua amica su Facebook – Questa è stata una notizia devastante per me e per noi e per tutte le persone che ti conoscevano non è possibile…. Non è possibile. Abbiamo passato dei bellissimi periodi insieme, serate e tante risate a non finire…eri il sole splendente. E adesso non ci sei più”.

“No non è giusto morire a 50 anni – scrivono ancora – con ancora tante troppe cose da fare tanti sorrisi da donare come facevi tu”. Antonella viveva a Torre a mare. Anche il comitato del quartiere barese si stringe attorno al dolore della famiglia.

