Lanci di uova e farina alle auto e ai passanti. È quanto accade in città, a segnalarlo sono gli stessi residenti. Da San Cataldo e San Girolamo, fino al quartiere Libertà e al San Paolo, nessun quartiere viene risparmiato da una delle abitudini ormai consolidate, quella dello “scherzetto” che, però, in alcuni casi, spaventa i cittadini costringendoli a passeggiare e guidare con timore nella giornata di Halloween.

Un momento che, se per alcuni rappresenta motivo di festa, soprattutto per tanti bambini e bambine che bussano alle porte nel tentativo di riempire le tasche di dolci, per altri rappresenta quasi una giustificazione a commettere atti vandalici. Lo confermano alcuni residenti che, segnalano, hanno visto in giro “molti con passamontagna”, ma non solo: in strada, tanti, lanciano bombette spaventando chi passeggia.

Già nelle giornate precedenti, in previsione di ciò e della possibilità che qualcuno potesse farsi male, in tanti avevano richiesto maggiori controlli in città. In particolare l’Amtab, vittima, negli scorsi anni, di atti vandalici che hanno visto danni ai mezzi e hanno messo a repentaglio l’incolumità di autisti e passeggeri. L’Amtab, nello specifico, aveva richiesto anche di sospendere le corse alle ore 17, richiesta che non è stata accettata, ma vede moltissime assenze da parte degli autisti, per via del timore che possano verificarsi nuovamente episodi simili a quelli del 2020. Attualmente, non si registrano feriti, ne atti di vandalismo nei confronti dei bus.

