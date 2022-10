Più presidi delle forze dell’ordine: resta alta l’allerta per la notte di Halloween a Bari dove, ormai ogni anno, si consumano atti vandalici ai danni di cittadini, portoni e autobus. Questi ultimi, in particolare, sono quelli più presi di mira negli ultimi anni. Sono ormai diversi anni che, questa giornata, rappresenta un grande pericolo per utenti e conducenti che spesso, proprio in virtù di questo, preferiscono non lavorare.

Solo nel 2020 si sono verificati oltre 50 episodi di vandalismo, vittime proprio conducenti e passeggeri dei bus. Non solo lanci di uova e farina, ma anche pietre che hanno causato feriti e tanta paura. I sindacati Amtab hanno chiesto quindi di potenziare i presidi delle forze dell’ordine e di sospendere il servizio bus alle 17. Una sospensione che però non può essere concessa – come hanno precisato i vertici Amtab – proprio perché non si può interrompere un servizio di trasporto pubblico.

“Una problematica – spiega un autista dell’Amtab a Borderline24- che non riguarda solo noi. Purtroppo a Bari la situazione è preoccupante, ma è possibile mettere delle pattuglie per i bus? Nelle zone calde, come il San Paolo ne servono almeno 6, a Carbonara e Loseto 12. Non si può bloccare un’intera città solo per questo giorno, per tanti un giorno normale, di scuola o lavoro, ci vuole una soluzione che sia valida sempre, perché ormai sono episodi all’ordine del giorno” – ha sottolineato elencando le zone in cui si verificano più spesso situazioni simili. Tra queste il San Paolo, ma anche San Girolamo, Libertà, Japigia (zona 145), San Pio e ormai anche verso Santo Spirito e Palese.

“Vedremo come andrà questa giornata – ha aggiunto – l’anno scorso è andata meglio rispetto al 2020, ma molti colleghi se la sono vista brutta, ma ormai sempre più autisti vogliono evitare le corse serali o determinate giornate per paura. I vandali che si nascondono tra auto e cespugli di certo non si faranno intimorire dall’orario. Oggi Bari è una città diversa, c’è traffico e movimento a tutte le ore. Temo che un provvedimento concreto sarà preso solo quando qualcuno si farà male sul serio, cosa che mi auguro non accada mai. Oggi ci saranno una marea di assenze tra noi, perché in tanti hanno paura, anche se magari non lo ammettono. Purtroppo è una paura che viviamo ogni giorno, è inconcepibile lavorare così. Dovremmo avere a bordo degli agenti, qualsiasi cosa: una soluzione, se si vuole, si trova. Ma deve essere continuativa, non relegata ad un solo giorno” – ha concluso.

L’allerta non riguarda solo gli autisti e i passeggeri dei bus. Come già sottolineato, soprattutto in alcuni quartieri, la situazione risulta maggiormente pericolosa e vede costantemente messa a repentaglio l’incolumità dei cittadini. Proprio in virtù di questo, qualche giorno fa, il Consigliere del Municipio 3, Stefano Franco, ha incontrato in commissione congiunta il maggiore della Polizia Locale, Francesco Carella, discutendo in merito ad azioni preventive da intraprendere sul territorio. La richiesta, così come già sottolineato dall’autista, riguarda un presidio maggiore sul territorio, ma soprattutto continuo, non solo per gli atti vandalici, ma anche per i fuochi d’artificio che vengono esplosi ormai ad ogni ora, soprattutto in serata.

