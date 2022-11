” Abbiamo perso tutti”. Inizia così un post di Retake Bari denunciando l’atto di vandalismo fuori le mura della Chiesa del Santissimo Salvatore, gioiello del 1400 situata a Loseto.

“Convinciamoci tutti che son passati i tempi in cui i ragazzini giravano con virruzzo e pallone – continuano da Retake – Adesso girano con bombolette da due euro e tutti si sentono in diritto di scrivere ovunque. Immaginate che noi di Retake per cancellare una svastica su una parete pitturata dobbiamo :-scrivere progetto a firma di architetto; pagare bollo; presentare richiesta in soprintendenza;mostrare provini-attendere 120 giorni e comprare materiali”.

“Su pietra e in altezza i costi sono mostruosi – proseguono i volontari – e possono operare solo restauratori specializzati. Serve che le famiglie inizino a parlare con i ragazzi, che nelle scuole si torni a parlare delle più banali regole del vivere civile. Altre soluzioni non siamo in grado di trovarle ed è difficile non abbandonarsi a tristezza e frustrazione”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.