Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 3 novembre 2022 nel quartiere Poggiofranco di Bari nelle seguenti vie e limitrofe:

viale De Laurentis, da via Dioguardi fino a via Mitolo;

via Giulio Petroni, da via M. L. King fino al Ponte della SS16 ;

via Pappacena;

via C. Rosalba e traverse;

via Mater Ecclesiae e traverse;

via Caccuri e prolungamento;

via Cannaruto e prolungamento;

prolungamento Tauro;

strada Cancello Rotto;

strada Carducci;

strada S. Candida;

stradella del Caffè;

traversa dell’Andro;

via Lucarelli e traverse;

via Angelo Bassi;

via Aurelio Carrante;

via Bartolo;

via Di Cagno;

via Dioguardi;

via Don Guanella;

via Madre Teresa di Calcutta;

via Generale Dalla Chiesa;

via Giovanni Paolo I;

via Giuseppe Posca;

via J. Escriva’;

via Matarrese;

via Mazzitelli;

via Merloni;

via Michele Mitolo;

via Nicola Angelini;

via P. Nenni;

via Pende;

via Petraglione;

via Rodolfo Redi;

via S. Tommaso D’Aquino;

via Santi Cirillo e Metodio;

via Viterbo.

La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

