Un gatto con una piccola busta in testa, si è intrufolato in una villa privata chiusa con lucchetto, sul lungomare di Palese, evidentemente usata solo d’estate. Una ragazza di passaggio, non potendo scavalcare, ha chiamato il 112 sperando la mettessero in contatto con la forestale. L’hanno poi rimbalzata ai vigili locali che le hanno solo saputo dire di non scavalcare il cancello. La ragazza ha atteso per un pò, poi ha chiamato un amico carabiniere e finalmente è arrivata una pattuglia del 112: in due hanno scavalcato il cancello e hanno liberato il gatto.

