Area adiacente al parco Maugeri tra i rifiuti. La denuncia è del vice coordinatore cittadino di Fratelli D’italia, Sergio Fanelli, e del responsabile del rione Libertà FdI Luca Bratta, che hanno compiuto un sopralluogo in corso Mazzini riscontrando una zona abbandonata a se stessa, una discarica a cielo aperto.

“Ma il primo cittadino vero protagonista del web e dei videoselfie vede la città sporca? O vede soltanto le cose positive? – scrivono in una nota – I cittadini che pagano la Tari “tra le più alte d’Italia” meritano tutto questo? Per questo chiediamo: un incontro immediato con il presidente dell’Amiu per discutere delle diverse problematiche in città; un’ immediata azione di pulizia e diserbo dell’area parcheggio adiacente al parco Maugeri e di tutto corso Mazzini e l’analisi e monitoraggio dei servizi promessi con il pagamento della Tari ma mai effettuati con regolarità”.

