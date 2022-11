Il sottopasso Marconi è momentaneamente chiuso al transito pedonale per via di un allagamento che ha ostruito le caditoie. Lo comunica la Polizia Locale. Al momento sono in corso i lavori di intervento per il ripristino. La Polizia consiglia di utilizzare percorsi alternativi.

Foto repertorio

