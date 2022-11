Il Natale è uno dei momenti più attesi durante l’anno, anche e soprattutto perché è il periodo in cui la casa si veste a festa, si tirano fuori decorazioni, tessuti, cuscini e soprammobili che la rendono più bella, ricca, accogliente e le danno maggiore calore.

Avere a disposizione un giardino dove poter scatenare la propria fantasia e addobbare per le feste natalizie, poi, rappresenta una gioia in più.

Decorare l’outdoor per Natale, infatti, è un’occasione in più per sfruttare uno spazio che normalmente viene utilizzato poco durante l’anno e renderlo più accogliente al passaggio o anche per trascorrere qualche ora durante una serata mite, avvolti dalla magica atmosfera natalizia.

Tutto quello che serve è tanta fantasia e la ricerca delle decorazioni giuste, anche per il giardino. Il mercato, infatti, è ricco di tante idee sfiziose, dalle semplici lucine di Natale, fino agli addobbi, senza dimenticare personaggi a grandezza naturale in grado di rendere più scenografico tutto l’allestimento.

Anche il fai da te può trovare spazio all’interno del proprio giardino, riciclando magari materiali naturalmente presenti tra le piante, come pigne cadute dagli alberi, aghi di pino, foglie secche, sassi e tanto altro ancora.

Spazio alla fantasia, allora, e scopriamo come decorare al meglio il proprio giardino per Natale.

Parti dalla struttura del giardino

Prima di avventurarsi alla ricerca o alla realizzazione di addobbi fai da te per il Natale, da posizionare in giardino, bisogna certamente fare i conti con le sue dimensioni, le piante, gli arredi e le strutture che si affacciano sullo spazio verde.

Un conto, infatti, è decorare solo un piccolo vialetto circondato da arbusti, che porta all’ingresso di casa, un altro conto è decorare un giardino con alberi, cespugli, arredi da giardino, gazebi, porticati e magari anche qualche gioco per bambini.

In quest’ultimo caso bisogna scegliere quali elementi valorizzare di più e quali meno.

Perché il risultato sia armonioso e gradevole, è importante infatti studiare bene gli spazi, scegliere le decorazioni giuste per valorizzare ogni elemento presente in giardino, senza strafare. Il rischio, infatti, è scadere nell’eccesso e creare un effetto, certamente scenico, ma non proprio di buon gusto.

Luci e luminarie

Quando bisogna ricreare l’atmosfera di Natale nel proprio giardino, non si può prescindere dalle luci e dalle luminarie. Queste, infatti, possono riscaldare ambienti normalmente illuminati poco, scaldandoli con luci gialle, rendendoli fantasiosi, con luci colorate, o moderni, con luci color ghiaccio.

Che si facciano strada tra gli alberi o servano semplicemente a decorare un porticato o un gazebo, le luci sono un elemento imprescindibile della decorazione natalizia da giardino, in grado di meravigliare grandi e piccini.

Anche in questo caso, vale la regola del less is more, a meno che non si vuole riprodurre l’effetto di una delle tante ville del famoso quartiere Newyorkese Dyker Heights.

Ma di luci si parla anche quando ci si riferisce a lanterne e ghirlande, oltre alle classiche catene e cascate luminose, da appendere alla parete o attorcigliare intorno ai rami degli alberi, le lanterne sono molto suggestive e contribuiscono a rendere l’ambiente esterno più magico e accogliente.

Si possono posizionare dinanzi alla porta d’ingresso, nei pressi di un salottino esterno, o sotto un gazebo, per illuminarlo dall’interno.

Ci sono infine anche i personaggi natalizi, come babbi natale, renne, elfi, stilizzati o meno, ma comunque illuminati, che possono arricchire ulteriormente le decorazioni da giardino.

Vasi, ghirlande e decorazioni formato maxi

Se di giardino parliamo, allora certamente ci saranno vasi, piante, pezzi di legno e un vialetto da addobbare.

In questo caso basta solo scatenare la propria fantasia.

Si possono posizionare palle natalizie o pacchi regalo formato gigante sul prato, arricchire la porta d’ingresso con le ghirlande, realizzare un centrotavola con pezzi di legno, foglie secchie, pigne e aghi di pino, da mettere su un tavolo esterno.

Si possono decorare vasi vuoti e sezioni di tronco con temi natalizi, utilizzando della semplice vernice atossica o sfruttare contenitori vuoti, come secchi, vasi, fioriere e persino innaffiatoi per riempirli con composizioni a tema natalizio, con vischio, aghi di pino e persino stelle di Natale.

