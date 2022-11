Oggi, 18 novembre, presso la Fiera del Levante di Bari è in corso dalle 9 la seconda e ultima giornata della manifestazione “Drones Beyond”, sul tema dello stato dell’arte e delle prospettive in Europa e in Italia della mobilità aerea urbana, organizzata dal Distretto tecnologico aerospaziale DTA, in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Bari e con il patrocinio dell’Anci. La giornata si è aperta con gli interventi di Giuseppe Acierno, presidente del Dta, e di Eugenio di Sciascio, vicesindaco di Bari. Anche nella seconda giornata dalle 14:30 sono previste dimostrazioni in volo, davanti all’entrata monumentale della Fiera.

Le dimostrazioni in volo in programma oggi tra live e registrate: Controllo urbano territoriale; Consegna di oggetti a casa; Controllo di missione con ponte radio; Pattugliamento e osservazione da nave a costa; Dimostrazione di lavoro aereo; Controllo della piattaforma e dello spazio durante una missione; Applicazioni di un vertispot mobile; Rilievi di patrimonio architettonico.

Drone Air Show

Si è chiusa invece ieri, 17 novembre, con lo spettacolo dei cento droni in volo nel cielo del lungomare di Bari la prima giornata del Drones Beyond, che ha fatto registrare oltre seicento presenze tra tecnici del settore aerospaziale, rappresentanti istituzionali e di alcune municipalità europee impegnate in progetti di mobilità aerea urbana, manager di primo piano di agenzie spaziali e di controllo del traffico aereo nazionali ed europee e di aziende private del settore. Hanno partecipato all’evento oltre 300 studenti delle scuole pugliesi che si sono cimentati in gare di volo a ostacoli con i droni.

