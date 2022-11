Una bella notizia appena arriva da Bruxelles. “Si è concluso con successo il lavoro portato avanti dalla Regione Puglia – racconta il presidente Michele Emiliano – per programmare le nuove linee di intervento legate ai fondi strutturali Fesr e Fse. Parliamo di 5,5 miliardi di euro in arrivo nella nostra regione, che saranno impiegati per sostenere la transizione ecologica, energetica e digitale, e per promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

Sono risorse – prosegue – che destineremo a imprese, lavoratori, giovani, donne, amministrazioni territoriali e che contribuiranno concretamente allo sviluppo e alla crescita del mercato del lavoro, della conoscenza e dei saperi, dell’inclusione e della parità di genere.

Con l’approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale 2021-27 – conclude – possiamo proseguire il grande lavoro di questi anni per rendere nostra regione sempre più accogliente e attrattiva, una terra dove è bello vivere, lavorare, studiare, investire, realizzare sogni e aspirazioni”.

