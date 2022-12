Nella mattinata odierna si è svolta in Prefettura la riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Antonia Bellomo, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, del Direttore Generale e del Comandante della Polizia locale del Comune di Bari, in vista dell’imminenza della festa religiosa di San Nicola del 6 dicembre e più in generale per l’approssimarsi delle festività natalizie.

Sono state pianificate le misure di vigilanza per la ricorrenza di San Nicola: sono attese, quest’anno, migliaia di persone in Basilica e tra i vicoli del centro storico. E’ stato effettuato un preliminare esame delle misure di vigilanza che saranno predisposte per le prossime festività natalizie, nonché delle iniziative che saranno adottate dal Comune di Bari.

E’ stata predisposta, inoltre, l’intensificazione dei servizi di vigilanza e prevenzione di carattere generale nel centro cittadino ed in particolare nelle principali vie dello shopping, nonché nei quartieri periferici interessati in particolare dalla movida giovanile.

