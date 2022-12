Dopo la tregua di oggi, torna la pioggia in Puglia a partire da sabato 3 dicembre. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per nostra regione l’allerta con validità dalle 8 per ventiquattro-trentasei ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con apporti al suolo moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti: di burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti orientali; mareggiate lungo le coste esposte”.

