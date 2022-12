Tra concerti, mercatini, villaggi di Babbo Natale nella città di Bari così come in provincia saremo catapultati grandi e bambini nella magica atmosfera natalizia. Innumerevoli sono quest’anno gli appuntamenti che scalderanno il cuore di tutti nel periodo più bello dell’anno. Da Polignano a Monopoli, da Altamura a Conversano i Comuni si sono attivati per organizzare al meglio i loro calendari con spettacoli dal vivo, luminarie e concerti. E tanto altro ancora.

A Polignano a mare ad esempio sarete catapultati nel mondo antico di Cera una volta Natale dall’8 dicembre all’8 gennaio. Qui potete passeggiare a lume di candela per il centro storico illuminato da luci soffuse dai lampioni, candele, lumini e lanterne alle finestre, sugli usci dei negozi, sui tavolini dei bar, per ricreare un’atmosfera antica e magica. E mentre passeggiate, all’improvviso, arrivate in una piazzetta in cui un pianoforte suona senza amplificazione, un mangiafuoco, una ballerina si muove come in un carillon, un cantastorie racconta le sue storie.

Un calendario ricco con spettacoli dal vivo, con circo contemporaneo, arte di strada, giochi antichi, musica, cantastorie, una mongolfiera per provare a volare, babbi Natale acrobatici, artigiani al lavoro, ricostruzione storica della Natività, concerto in piazza la notte di San Silvestro. Troverete punti di tipicità in cui gustare durante la passeggiata cibi pugliesi, frittelle, pettole, caldarroste e tante cose buone.

Per due giorni a Triggiano verremo trasportati nella magica atmosfera natalizia di Rovaniemi che, proprio come nel suggestivo villaggio finlandese, vedrà come epicentro degli eventi il magico villaggio di Babbo Natale, pronto a trasmettere allegria ad adulti e bambini. Il 3 e 4 dicembre in piazza Vittorio Veneto è in programma Santa Claus is coming to Triggiano, Un programma all’insegna della varietà, che accompagnerà i visitatori in un mondo di fantasia con Babbo Natale e i suoi elfi, protagonisti sabato 3 dicembre del corteo in costume in programma alle 18.30, accompagnati dalle percussioni della One beat drum line, preludio dell’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale.

A Monopoli la kermesse natalizia dal 7 dicembre al 6 gennaio ospiterà la casa di Babbo Natale più grande di Puglia ed un ricco palinsesto di attrazioni ed eventi. La manifestazione, vestirà di colori e magia natalizia la città di Monopoli per fare sognare adulti e bambini di ogni età e punta ad una scenografia di grande impatto visivo. Spaziando dal design semplice e lineare delle luminarie allo spettacolo delle video proiezioni architetturali sui principali monumenti del centro storico, Monopoli si prepara ad accogliere un palinsesto di oltre 50 eventi in città. Punta di diamante della kermesse monopolitana è la casa di Babbo Natale da cui prende il nome la manifesta-zione “Monopoli Christmas Home”.

Una vera e propria opera d’arte, progettata e realizzata in esclusiva su una superficie di 64 metri quadri lungo lo stradone di Piazza Vittorio Emanuele, dove poter accedere gratuitamente, dal 7 al 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio, per incontrare Babbo Natale insieme ai suoi assistenti elfi e consegnare personalmente la propria letterina. Le stanze sapientemente addobbate ricreano l’atmosfera tipica della calda casa in legno dell’uomo più buono del mondo, dove poter ammirare il trono luminoso, la vera slitta con le renne pronta per partire con i doni, il camino animato, il morbido orsacchiotto peluche, l’albero addobbato a festa e tanto altro. Fuori, un giardino di abeti in cui dominano vere e proprie statue di schiaccianoci per regalare un’esperienza da sogno a grandi e piccini. A fare da sfondo al “magico regno” di Babbo Natale è un imponente albero conico, alto 16 metri, con alla base una maxi scritta bianca Monopoli di 10 metri, in un’ incantevole cornice di luci, musica e colori, grazie ai concerti e alle diverse parate di artisti di strada di fama internazionale previsti nel programma.

Tre giorni di festa, dal 21 al 23 dicembre incluso, con “Natale a Molfetta”, la manifestazione che animerà Corso Fornari e Via San Francesco d’Assisi nei giorni che precedono il Natale. Nei tre giorni di festa ci saranno musica, animazione per bambini, mercatini di Natale, spettacoli teatrali, la casa e la posta di Babbo Natale con i suoi folletti e degustazioni di prodotti locali. Tra i vari appuntamenti in programma da non perdere il presepe vivente e la parata di Natale. Per i più piccoli ci sarà il Christmas baby. Non mancheranno caramelle, zucchero filato e cioccolata. Prevista anche la presenza di mascotte della Walt Disney.

L’amministrazione comunale di Altamura , in collaborazione con il Teatro Mercadante, ha organizzato un programma di sette concerti per il Natale. La direzione artistica è a causa del maestro Leonardo Colafelice. Tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito. Un programma di qualità per garantire un calendario di sette serate dicembrine all’insegno della musica e della socialità.

A Locorotondo ci saranno ben cinquantadue eventi tra manifestazioni enogastronomiche, musica, installazioni di luminarie e mostre della tradizione natalizia – animeranno la nostra città per almeno i prossimi tre mesi, abbracciando tutto il periodo natalizio e terminando nel prossimo febbraio. Tutti gli eventi sono incentrati sul tema natalizio e, soprattutto, sul tema della favola: una favola intesa quale espressione di affetti ed unità, sentimenti che hanno il loro principale sfogo all’interno della famiglia. Natale, favola e famiglia, dunque, sono i tre pilastri sui quali regge il tema di ogni singolo evento di questo cartellone. Non mancheranno le manifestazioni enogastronomiche per valorizzare i nostri prodotti tipici ed il borgo antico, la musica, i laboratori e i giochi della tradizione natalizia per i più piccoli: ed ancora street band, la stagione artistica RadicArti e gli eventi del Locus festival. E tornano infine le famosissime luminarie di Natale.

Dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 ci saranno i mercatini di Natale ad Alberobello. Qui si terrà anche la 52° edizione del presepe vivente, una rassegna che rievoca il mistero del Natale e della nascita di Dio, dal 26 dicembre 2022 al 29 dicembre 2022. Il Presepe Vivente di Alberobello è un evento veramente unico, messo in scena da più di 200 figuranti che narrano in modo veritiero la storia della natività. Sembrerà di essere salito sulla macchina del tempo. Ad affiancare questa rievocazione storica quest’anno ci sarà il Presepe di Lucecon meravigliose installazioni luminose. In pieno centro storico ci saranno i tipici mercatini di Natale con tanti prodotti artigianali ed enogastronomici.

La magia natalizia si accenderà anche nel cuore del paese, all’ombra del maniero che fu dei Conti di Conversano, a partire da domenica 4 dicembre, alle ore 17.30, con l’accensione delle installazioni luminose. Un evento che sarà impreziosito dall’arrivo di Babbo Natale che, accompagnato dai suoi elfi, consegnerà doni ai bambini presenti, e che prenderà possesso della sua nuova “casa” posizionata accanto alla Torre Poligonale. La casa dell’omone vestito di rosso sarà aperta ai bambini per tutto il periodo natalizio. Sarà possibile incontrare Babbo Natale e imbucare la propria letterina. Protagoniste e scenografia d’eccezione di questa nuova edizione di Borgo di Natale saranno senza dubbio le installazioni luminose, opere d’arte, non semplici illuminazioni. Ci saranno orsacchiotti, pacchi dono, palloncini colorati, giochi aerei e persino una grande casa albero di Babbo Natale fatta di luci che dominerà piazza Castello.

Gli appuntamenti del Natale a Rutigliano partono il 7 dicembre con Lights on christmas: piazza XX settembre si riempirà di calde luci, avvolgenti colori, incantevoli addobbi e armoniose melodie, a fare da cornice alla speciale accensione del maxi albero di Natale da 15 metri.

L’8 dicembre in piazza Cesare Battisti la Casa di Babbo Natale all’interno del Palazzo Antonelli, inaugurata con uno spettacolo di magia, tra musica, colori e magia, apparizioni e sparizioni, ombrelli, sete colorate, bacchette magiche e grandi effetti. Un’atmosfera da Natale a Rovaniemi, arricchita anche dalla presenza del Santa’s Post Office in piazza XX settembre, dove i più piccoli potranno imbucare la propria letterina a Babbo Natale.

Il Villaggio natalizio si sposta l’11 dicembre tra piazza Colamussi e piazza XX settembre, dove ad attendere i visitatori ci saranno oltre 200 metri quadrati di gonfiabili, che includono la ‘Christmas House’ con speciali addobbi a tema (maxi bastoncini di zucchero, la passerella con le impronte di Babbo Natale, la slitta con le renne, il Polo Nord e l’igloo), mentre la piazza sarà innevata da un cannone artificiale. Appuntamento in musica con la Cartoon Night Christmas edition: a esibirsi sarà la band de Le stelle di Hokuto, pronti a reinterpretare le sigle dei cartoni animati più famosi, grandi successi che uniscono le generazioni.

A Monopoli ci sono il castello di Babbo Natale e la pista di ghiaccio, il grande albero luminoso di 22 metri e le fontane danzanti. Tanti gli eventi in programma con ingresso libero anche per il Castello. Non mancheranno i tradizionali mercatini.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.