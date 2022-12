“L’allarme dell’influenza australiana è consistente perché l’epidemia sta incidendo parecchio. Abbiamo avviato una campagna vaccinale antinfluenzale a 360 gradi da circa 2 mesi e i vaccini ci sono dappertutto, nei centri vaccinali, nei dipartimenti di prevenzione, dai pediatri, dai medici di base, nelle farmacie. C’è il massimo dello sforzo, anche con spot tv, per tutta la popolazione e anche per le vaccinazioni Covid. Questa è la strada migliore per tutelare la salute delle persone, con un indirizzo molto preciso da parte della Regione e il Catalogo che presentiamo oggi ci darà una mano in queste attività”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, a margine della conferenza stampa del Catalogo della Promozione Salute nella Scuola 2022-2023 presentato oggi.

