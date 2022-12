Sono centomila i turisti in arriveranno in Puglia in occasione del ponte dell’Immacolata. Saranno diretti, in particolare, verso le città, seguite da campagna e parchi naturali. Lo fa sapere in una nota Coldiretti-Terranostra Puglia. La maggioranza dei turisti alloggerà in case private di proprietà o di parenti e amici, dove si recherà una persona su quattro. La stessa percentuale sceglierà gli alberghi e gli agriturismi. La stima rileva anche che oltre sei cittadini su dieci (63%) frequentano quest’anno i tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze e che offrono opportunità di acquistare regali.

