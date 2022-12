L’8 dicembre cade sempre l’Immacolata Concezione, un giorno di festa che dà ufficialmente il via al periodo natalizio. La tradizione infatti vuole che l’albero e il presepe vengano addobbati proprio durante questo giorno. La festa dell’8 dicembre ha origini cattoliche ed è collegata al culto di Maria. Durante questo giorno di festa i cattolici sono chiamati a celebrare quello che viene definito un dogma religioso, ossia un principio fondamentale e indiscutibile secondo il quale viene stabilito che Gesù è stato concepito senza il peccato originale e che dunque la Madonna fosse pura, diversamente da tutti gli altri uomini. La festa venne ufficializzata formalmente nel 1854 con una bolla papale firmata da Papa Pio IX intitolata Ineffabilis Deus.

Questa festività non è molto sentita nei Paesi esteri quanto in Italia, proprio per questo motivo non è molto festeggiata in Europa e nel mondo. Questa ricorrenza viene celebrata infatti solamente in alcuni Paesi che hanno avuto una storia fortemente legata alla tradizione cattolica, tra cui la Spagna, il Portogallo, Malta, il Principato di Monaco, l’Austria e in alcuni cantoni della Svizzera. In altri Paesi d’Europa invece ricorre la festività di San Nicola, o Santa Claus, che invece viene festeggiato due giorni prima, il 6 dicembre.

L’8 dicembre, nonostante sia una festività di origini religiose, è un giorno di festa riconosciuto anche dallo Stato Italiano e prevede la chiusura di uffici, aziende e scuole. Durante questa giornata ricorrono moltissime tradizioni da nord a sud dello Stivale, ma quella più diffusa è senza dubbio quella legata all’albero di Natale e al presepe. Solitamente durante questa giornata inaugurano anche i mercatini di Natale, soprattutto nel nord Italia, che quest’anno non potranno avere luogo, nei vari borghi e paesini, mentre in alcune regioni del centro sud, come l’Abruzzo, la Puglia e l’Umbria si accendono anche i fuochi e si preparano le tipiche frittelle. (foto freepik)

