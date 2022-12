L’Ospedale “Di Venere” di Bari ospiterà un centro dedicato alla Genetica Medica e alla Medicina Fetale diventando così riferimento pugliese nell’ambito della diagnostica e degli screening genetici e della Medicina Riproduttiva.

La nuova struttura, completamente riqualificata e dotata di laboratori moderni con attrezzature e tecnologie di ultima generazione, sarà inaugurata lunedì prossimo, 12 dicembre, alle ore 10. L’intervento è il risultato della ristrutturazione del primo piano di un edificio esistente all’interno del presidio e destinato ad ospitare le unità operative di Genetica Medica e Medicina Fetale.

Nella nuova struttura, oltre alle attività di consulenza prenatale organizzate in collaborazione dalle due unità operative, e alla diagnosi ecografica prenatale delle patologie fetali sono in programma i primi interventi di Chirurgia del Feto, novità assoluta in Italia Meridionale. La Genetica Medica, infine, è Centro Regionale per lo Screening della SMA-Atrofia muscolare spinale e per l’Esoma. Nel corso dell’evento interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce, il direttore sanitario Asl Bari, Danny Sivo, il direttore Medicina Fetale e Dipartimento Gestione Avanzata Rischio Riproduttivo e Gravidanze a Rischio, Paolo Volpe e il direttore di Genetica Medica, Mattia Gentile.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.