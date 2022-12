Alleate dell’intestino e ricche di fibre e vitamine, oggi in tavola portiamo le fave. Si tratta, in particolare, di un legume ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Ricche di ferro, elemento fondamentale per trasportare l’ossigeno nel sangue, le fave risultano essere un ottimo alleato nel contrasto all’anemia.

Ma non solo, tra le proprietà spicca la presenza di potassio, rame, magnesio, ma anche selenio, acido ascorbico e acido folico. Si tratta di elementi essenziali per diverse ragioni utili sia al buon mantenimento della salute del corpo e delle ossa, sia del cervello. Ma non solo, la presenza del rame, tra le altre cose, risulta essere un catalizzatore nella creazione di emoglobina, fornendo valido supporto anche al muscolo cardiaco, fattore che, unito alla presenza del selenio, permette di contrastare le malattie cardiovascolari.

Non è finita qui, le fave, oltre a essere ricche di fibre, sono anche fonte preziosa di vitamine. Tra queste spiccano quelle del gruppo C, ma anche del gruppo B1, utili per il funzionamento del sistema nervoso, ma anche per permettere al cibo di trasformarsi in energia. Inserire le fave nel proprio piano alimentare permette dunque di abbassare il colesterolo, prevenire il diabete, coadiuvare le attività cerebrali grazie soprattutto alla presenza di L-dopa, amminoacido che permette di mantenere in salute l’organismo soprattutto nella prevenzione del morbo di Parkinson e, infine, permettono di prevenire artrite e osteoporosi. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

FAVE STUFATE CON SPEZIE E GUANCIALE

Lavate con cura le fave, ne basteranno circa 600 grammi per 4 persone, lasciandole poi a bagno in una scodella d’acqua fredda una decina di minuti. Successivamente, mettete a rosolare in una padella con olio extra vergine di oliva, la cipolla tagliata a fettine sottili e il guanciale a tocchetti (basteranno circa 150 grammi). Non appena avrà preso colore, versate le fave in padella aggiustando di sale e aggiungendo spezie tra cui pepe e paprika. Lasciate cuocere a fuoco lento, aggiungendo un bicchiere di acqua se necessario, per almeno altri 20/30 minuti.

SPAGHETTI CON FAVE e FORMAGGIO

In primis sbucciate le fave, preferendo quelle fresche a quelle surgelate. Aiutandovi con un mixer da cucina frullatele insieme ad uno spicchio di aglio, sale, basilico, grana padano, pecorino sardo e 100 grammi di Philadelphia al salmone. Aggiungete poi anche dell’olio continuando a frullare fino a quando non avrete ottenuto un composto omogeneo e privo di grumi. A parte, in una pentola, fate bollire dell’acqua per procedere con la cottura degli spaghetti. Una volta pronta e scolata, versate sia il composto, sia gli spaghetti, in una pentola antiaderente aggiungendo del basilico fresco, del pangrattato e dell’olio, mescolando con cura per almeno altri 5 minuti. Servite caldo.

Foto di Sacapi pubblicata su Wikimedia: fave di Fratte Rosa

