Un bosco pugliese pieno di ulivi e carrubi con coloratissime upupe, ghiandaie, cinciallegre. È il soggetto del murale inaugurato oggi, in occasione della Giornata mondiale del suolo, dall’artista Lespleen dal titolo “Biodiversità essenza della vita” che completa la strada dell’arte in via Duca degli Abruzzi.

Un esplosione di colori che, dopo l’ok di Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria del muro di cinta, ha permesso ai volontari di Retake Bari di abbellire lo spazio potendo contare sul contributo di artisti dando nuova vita ad un angolo della città che, a partire da oggi, sarà anche veicolo di un messaggio importante sul tema della solidarietà e del rispetto per la natura.

“Salvaguardare la biodiversità e rendere le nostre città sempre più sostenibili e amanti del verde è un impegno che ci riguarda e ci deve coinvolgere come comunità – ha commentato l’assessore all’Ambiente e allo Sport, Pietro Petruzzelli, presente all’evento – dsattamente come avviene al parco Gargasole. Ormai questo sottopasso è l’ingresso per il centro cittadino più bello e colorato grazie agli amici di Retake. Bravi” – ha concluso.

