Vestiti da Babbo Natale hanno percorso alcune strade della città a bordo delle loro moto. È l’iniziativa Christmas road at voyage con “I Moto Babbi”. Il corteo è partito da via Bruno Buozzi per raggiungere poi piazza Diaz per proseguire verso Mola. Tanti i curiosi, soprattutto i bambini.

