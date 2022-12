Bari è tra le città più virtuose per quanto riguarda la spese per le bollette di luce e gas: è infatti nella classifica dei diciotto capoluoghi di provincia che ‘sprecano’ meno in termini di consumi elettrici e di gas.

Nello specifico nel 2021 Bari ha speso circa 5,2 milioni di euro per la luce e circa 193 mila euro per il gas. Meglio hanno fatto Avellino (che ha speso 99.511,00 euro per energia elettrica e 31.733,37 per gas), Pordenone (rispettivamente, 148.388,83 e 19.996,49 euro) e Parma (560.550,94 e 227.010,74) che guadagnano il podio della classifica.

La classifica è stata elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia. A 18 comuni, tra i quali quindi compare anche Bari, va la tripla AAA, cioè il massimo rating complessivo attribuito dalla rilevazione, che tiene conto delle due voci, energia elettrica e gas.

Spetta a Roma il record, tra i capoluoghi di provincia italiani, della spesa in valori assoluti per la bolletta di energia elettrica: 33.721.087,05 euro nel 2021. Maglia nera invece a Milano il record, tra i capoluoghi di provincia italiani, della spesa in valori assoluti per la bolletta di gas: 29.747.512,28 euro nel 2021.

(foto Freepik)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.