Internet non è sempre un posto sicuro

Nell’era digitale è più facile che mai entrare in contatto con le persone e condividere informazioni.

Ma è anche più facile per i truffatori ottenere le vostre informazioni personali e usarle contro di voi.

Ogni settimana spuntano nuove truffe online. Se da un lato Internet ha cambiato il mondo in meglio sotto molti aspetti, dall’altro c’è un rovescio della medaglia.

I truffatori sono in grado di raggiungere più persone che mai e di approfittare della loro ingenuità in fatto di tecnologia.

Truffe sui social media

Le truffe sui social media sono un problema reale. Sono sempre di più le frodi online che avvengono su siti di social media come Facebook e Instagram.

La truffa è spesso perpetrata da qualcuno che conoscete e che vi chiede informazioni personali o denaro tramite messaggi o post.

Potrebbe affermare di aver bisogno di aiuto per un’emergenza o di essere stato ferito in un incidente stradale e di aver bisogno del vostro aiuto per ottenere denaro da un amico o da un parente.

Potreste anche essere contattati da qualcuno che sostiene di essere di un’azienda e vi dice che avete vinto qualcosa.

Vi chiederanno il numero della carta di credito per poter elaborare l’ordine, ma poi, quando proverete a usarla alla cassa, non funzionerà.

Potreste anche ricevere messaggi da persone che fingono di essere agenti delle forze dell’ordine e dicono che c’è un problema con il vostro computer o dispositivo e che hanno bisogno di un accesso telefonico per poterlo riparare da remoto.

Naturalmente, questo è solo un altro modo per i criminali di rubare i vostri dati e le vostre informazioni personali.

Ecco come evitare di essere truffati sui social media:

Non rivelate la vostra password (e non usate la stessa password per più account).

Impostate il vostro account come privato e non accettate richieste di amicizia da persone che non conoscete.

Utilizzate sempre una rete sicura, non il Wi-Fi pubblico

Mantenere aggiornati le applicazioni, i browser e il software antivirus.

Truffe su siti di scommesse non autorizzati

L’industria delle scommesse è un grande business e come tale attira molti truffatori.

Ci sono molti siti che dichiarano di essere autorizzati e regolamentati, ma in realtà sono solo alla ricerca del vostro denaro.

Per proteggersi da questo tipo di truffe, è importante fare delle ricerche e noi siamo qui per aiutarvi!

La prima cosa da fare è controllare il numero di licenza del sito.

Potete farlo andando direttamente sulla homepage del sito e cercando un link con scritto “Numero di licenza”. Se non c’è, significa che non c’è alcun numero di licenza.

Dovreste anche assicurarvi che il sito sia stato certificato da un’autorità europea.

Queste certificazioni vengono rilasciate solo ai siti che hanno dimostrato la loro legittimità e onestà attraverso accurati test e processi di revisione “lista dei siti scommesse straniere”.

Truffe del sito web

Gli acquisti online possono essere un affare rischioso. State mettendo la vostra fiducia e il vostro denaro nelle mani di un rivenditore online, ma non sapete chi sia o che tipo di attività stia conducendo.

Come potete quindi proteggervi dalle truffe?

I falsi siti web di vendita al dettaglio mirano a rubare il vostro denaro duramente guadagnato fingendo di essere legittimi.

Prestate attenzione a queste bandiere rosse quando fate acquisti online:

Grammatica scorretta

Prezzi bassissimi

Il nome di una o due lettere al di fuori di un’azienda legittima

Non accetta pagamenti con carta di credito o di debito

Recensioni che sembrano sospette

Come puoi proteggerti da questi siti fasulli?

Sappiamo che è difficile tenere traccia di tutti i siti falsi in circolazione, soprattutto quando si sta cercando di trovare un buon affare.

Ma potete proteggervi adottando alcuni semplici accorgimenti:

Utilizzate lo strumento di trasparenza di Google per verificare lo stato del sito.

Acquistate solo articoli online utilizzando una rete sicura

Verificate che l’indirizzo web inizi con “HTTPS”, dove la “s” sta per “sicuro”.

Non memorizzate mai il numero della vostra carta in un browser, in un sito web o in un’applicazione mobile.

