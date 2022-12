Si terrà domani, mercoledì 14 dicembre, l’ultimo saluto a Sara Grimaldi ed Elisa Buonsante, le due giovani di 19 e 25 anni, rispettivamente di Palo del Colle e di Mola di Bari, decedute in seguito al terribile incidente avvenuto nella tarda serata di domenica scorsa sulla Statale 96, alle porte di Bari, costato la vita anche a Michele Traetta, 21 anni.

In particolare, l’ultimo saluto a Sara sarà dato alle 15.30 presso la basilica di Santa Fara, a Bari, quello ad Elisa quasi in contemporanea, alle 15.00, nella chiesa di San Nicola nella “sua” Mola: due cerimonie a cui si prevede la partecipazione di moltissimi cittadini fortemente provati dalla notizia delle tre vite spezzate. Le famiglie delle due ragazze, distrutte, hanno potuto fissare la data dell’ultimo saluto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 dicembre, dopo aver ricevuto il nulla osta dall’autorità giudiziaria. All’esito della ricognizione esterna sulle due salme, effettuata stamani presso il Policlinico di Bari, e che ha confermato come la causa del decesso sia dovuta esclusivamente ai gravissimi politraumi riportati nel tremendo schianto della vettura su cui viaggiavano come passeggere, prima con l’autobus e poi con i muretti lungo la strada, il Pubblico Ministero dottor Manfredi Dini Ciacci, che ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale plurimo, non ha ritenuto necessario disporre anche l’autopsia e ha appunto rilasciato l’autorizzazione per la sepoltura. I familiari delle due giovani, per essere assistiti, attraverso il responsabile della sede di Bari, Sabino De Benedictis, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A.

“Si terranno domani pomeriggio presso la Chiesa Matrice, i funerali di Elisa – ha scritto Giuseppe Colonna, il sindaco di Mola di Bari – la nostra giovane concittadina scomparsa nel tragico incidente avvenuto nei pressi di Modugno in cui hanno purtroppo perso la vita altri due ragazzi. Per questa ragione, in segno di profondo rispetto e vicinanza, abbiamo deciso di annullare e rinviare tutti gli eventi pubblici in programma nella giornata di domani” – ha concluso.

