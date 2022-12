Il 2023 sarà l’anno dei cantieri finanziati con fondi Pnrr. Si comincerà con i lavori da 26 milioni di euro per la realizzazione della nuova sede del Cnr nell’ex Manifattura Tabacchi, il cui cantiere sarà consegnato il 31 dicembre prossimo. Ma il 2023, come ha annunciato il sindaco Antonio Decaro, sarà anche l’anno dei grandi lavori per la riqualificazione della costa barese, da nord a sud.

“Agli inizi del 2023 partiranno – ha detto Decaro – gli interventi di riqualificazione del lungomare di Santo Spirito, con il rifacimento complessivo delle pavimentazioni e dell’impianto d’illuminazione pubblica e la disposizione di nuovo arredo urbano. In questi giorni sarà firmato il contratto con l’azienda che si è aggiudicata i lavori e poi potremo avviare il cantiere”.

Sono anche in via di aggiudicazione i lavori per il rifacimento del molo San Nicola e per la riqualificazione del lungomare che costeggia la città vecchia: la gara si è chiusa in questi giorni. Anche gli interventi tra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta presto saranno appaltati. Chiusa la conferenza di servizi, nei prossimi giorni i progetti verranno approvati in giunta ed entro la fine dell’anno sarà bandita la gara per l’appalto integrato (progetto esecutivo e lavori) con cui sarà realizzato un ampliamento delle zone attrezzate e un riordino della viabilità e dei parcheggi a servizio di queste due importanti spiagge pubbliche cittadine.

Mentre a Torre a Mare, nella seconda metà di gennaio, partirà il cantiere del “Parco per tutti” in via Mazzini, una nuova area verde che dalla spiaggia di “cala fetta” permetterà di raggiungere il centro del quartiere dotandolo di un parco che non ha mai avuto. La giunta ha approvato anche i progetti per il nuovo lungomare di San Cataldo.

“Infine – conclude – c’è il grande sogno di Costa sud, che ogni giorno diventa più reale e per cui abbiamo ottenuto 75 milioni di euro del PNRR. Per vederlo realizzato sicuramente ci vorrà tempo ma stiamo lavorando alla progettazione del più grande parco urbano marino della Puglia. Da nord a sud, nei prossimi anni vedremo realizzati molti degli interventi su cui abbiamo lavorato in questi anni per dare nuova vita e dignità ai nostri 42 chilometri di costa, per tornare a vivere pienamente il nostro mare”.

