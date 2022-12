“Oggi è stato un piacere portare in giro per le strade del quartiere San Nicola la grande famiglia de “Gli amici del Golden Retriever”, così il presidente del municipio Lorenzo Leonetti, commentando l’iniziativa di questa mattina. Quando circa 80 esemplari hanno distribuito sorrisi, foto e tanto affetto ai curiosi.

“Faccio i miei complimenti a tutti i partecipanti che hanno dato vita ad un bellissimo momento aggregativo che ci ha permesso di riflettere anche su quanto dobbiamo ancora fare in favore dei nostri fedeli amici a quattro zampe – ha continuato – Con l’occasione vorrei diffondere un messaggio sociale, molto attuale, che potrebbe toccare la sensibilità dei tanti che non riescono a realizzare quel salto di civiltà che ci sta molto a cuore. Per queste feste: STOP AI BOTTI SI AI BISCOTTI. I nostri pelosini saranno felici!”

