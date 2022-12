Non c’è guerra o tensioni che tengano. San Nicola prima di tutto per i russi e per i baresi. E’ arrivato da Mosca nel capoluogo pugliese Padre Gregorj, un amico da tanti anni della città.

Nel calendario giuliano seguito dagli ortodossi russi, infatti, San Nicola viene festeggiato 13 giorni dopo rispetto al mondo occidentale che invece segue il calendario gregoriano. Così, la festa della Traslazione per la Chiesa ortodossa ricorre il 22 maggio, mentre la solennità liturgica che i cattolici commemorano il 6 dicembre (giorno della morte del Santo), dagli ortodossi viene celebrata il 19 dicembre. “Oggi, 19 dicembre, si celebra la festività ortodossa di San Nicola – scrive Rocky Malatesta, presidente presso CESVIR srl – Centro Economia e Sviluppo Italo Russo. Tantissimi i pellegrini arrivati prevalentemente da ogni regione d’Italia per invocare il Santo più amato. Benvenuti e buona festa di San Nicola!”. (Foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.