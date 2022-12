Un albergo di lusso nel cuore di Bari. È il destino dell’ex palazzo Totocalcio che, così come anticipato da un articolo del Corriere del Mezzogiorno potrebbe diventare un albergo da 4 o 5 stelle, con affaccio sul lungomare. Il palazzo si trova in uno dei punti più caratteristici della città, ma anche strategici in funzione della nuova veste prevista per il futuro. In particolare, si trova tra il porto vecchio e la spiaggia di Pane e Pomodoro.

La volontà di trasformare il palazzo storico è tra gli obiettivi di una società barese che opera da anni nel settore dell’accoglienza. Proprio questa realtà, negli scorsi mesi, quanto il palazzo era stato messo sul mercato, ha acquistato l’immobile di prestigio che, di fatto, con il cambio di destinazione d’uso, proprio per la sua posizione strategica, ma anche per il valore storico, potrebbe attirare moltissimi turisti.

Gli ex proprietari del palazzo Tototocalcio, che si sviluppa su un’area di 2.500 metri quadrati, su sei piani, erano di Inarcassa (un ente previdenziale dell’ordine di ingegneri e architetti). Furono loro a rilevarlo nel 2004 ricollocandolo poi per il mercato. L’idea, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe quella di attrezzare un hotel da almeno 50 stanze con standard elevati. Si tratta, attualmente, solo di un ipotesi che, però potrebbe drasticamente cambiare il volto del turismo barese, carente di strutture di lusso della tipologia prevista per l’ex palazzo in questione.