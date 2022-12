l costo degli skipass giornalieri e settimanali, secondo una indagine Altroconsumo su 29 stazioni sciistiche, continua ad aumentare di anno in anno. Le variazioni sono sensibilmente diverse a seconda dei vari comprensori sciistici. Gli aumenti dello skipass giornaliero arrivano fino al 16% nel comprensorio dell’A­damello in Lombardia, che passa da 50 euro dello scorso anno ai 58 euro attuali. Seguono Livigno e Bormio, con aumenti rispettivamente del 13,5% e del 13%. La Lombardia è la regione con gli aumenti più alti (circa il 13,5%), seguita da Veneto con il 10,7% per gli skipass giornalieri. Per fortuna c’è qualche eccezione, esiste qualche comprensorio tra quelli esami­nati in cui il prezzo del pass giornaliero è rimasto invariato: si tratta di Tarvisio, in Friuli-Venezia Giulia, e di Champorcher, in Valle d’Aosta.

In un caso il prezzo dello skipass giornaliero in alta stagione risulta diminuito rispetto all’anno scorso: accade nel comprensorio di Mon­terosa Ski, dove si è passati dai 60 euro della scorsa stagione ai 58 euro di oggi, pari a un ribasso del 3,3%. Una scelta che va incontro al difficile periodo eco­nomico per le famiglie, o che fa emergere quanto le strutture invernali avessero già rincarato le tariffe negli ultimi anni tan­to da potersi permettere di assorbire il notevole rialzo dei costi di gestione degli impianti dovuto alla crisi energetica.

Per quanto riguarda lo skipass settima­nale, sempre in alta stagione per 5 giorni consecutivi, la regione con gli aumenti più elevati è ancora la Lombardia (con un rincaro medio di oltre il 10%), seguita dal Trentino-Alto Adige (con oltre il 10% di aumento). La località in cui sciare per cinque giorni costa di più è il comprensorio Dolomiti Superski, in Veneto, che quest’anno arri­va a costare 325 euro. La più economica è Champorcher al costo di 159 euro. Le regioni più care si confermano il Trenti­no Alto Adige e il Veneto, tra le mete più ambite dagli amanti dello sci.

(foto pixabay)